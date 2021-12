Ferrari é multada em US$100 mil por ordem ilegal a Massa

A Ferrari foi multada em 100 mil dólares neste domingo, 25, pelos executivos de prova por ter dado “ordens ilegais” durante a dobradinha da equipe no Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1.

A organização que gerencia a modalidade, a FIA, disse também em nota oficial que o caso será investigado detalhadamente pelo conselho da entidade.



Brasileiro Felipe Massa não ficou nada satisfeito com decisão da equipe

A equipe, que teve seus pilotos terminando na primeira e segunda colocação após o brasileiro Felipe Massa ter permitido a ultrapassagem do espanhol Fernando Alonso, é acusada de ter ignorado as normas do esporte.

O regulamento da modalidade afirma que “ordens da equipe que interferem no resultado da prova são proibidas”.

