Ferrari é multada após Massa desrespeitar sinal vermelho

O brasileiro Felipe Massa não respeitou um sinal vermelho durante o primeiro treino livre do GP da Itália, realizado nesta sexta-feira, 6, no circuito de Monza, e levou a Ferrari a receber uma multa de 10 mil euros (aproximadamente R$ 30 mil), imposta pelos comissários de pista da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Massa cruzou a linha branca da saída dos boxes sob uma luz vermelha, apesar de ter tentado parar quando viu a sinalização. "A equipe cometeu um erro em liberar o carro sem tempo suficiente para terminar o treino. Nenhuma vantagem esportiva foi obtida", explicou a FIA.

O incidente não afetou a participação de Massa no primeiro dia de atividades de Massa no circuito de Monza para o GP da Itália. O brasileiro, porém, teve desempenho apenas discreto nos treinos livres. O piloto da Ferrari ficou na 14ª colocação na primeira atividade, com o tempo de 1min26s449, e em oitavo na segunda, com a marca de 1min25s519, a 1s066 do mais rápido do dia, o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull.

Apenas em sétimo lugar no Mundial de Pilotos, com 67 pontos, Massa está com o futuro indefinido na Ferrari, pois o seu contrato se encerrará ao término desta temporada. E ele já reconheceu que um bom resultado no GP Itália, em que a sua equipe corre em casa, pode ser fundamental para a sua permanência em 2014. Mas o seu início de fim de semana, com uma multa e resultados poucos competitivos, não foi bom.

