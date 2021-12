Ferrari confirma Felipe Massa até o final de 2013

Enfim, acabou a novela: na manhã desta terça-feira, 16, a Ferrari anunciou a renovação de contrato com Felipe Massa até o final de 2013. O novo acordo põe fim à uma série de especulações da imprensa sobre a saída do piloto brasileiro e sobre quem seria o novo companheiro do espanhol Fernando Alonso na scuderia italiana.

A informação foi divulgada em primeira mão pelo narrador Galvão Bueno, durante a transmissão do amistoso entre Brasil e Japão pela TV Globo na manha desta terça. Pouco depois, a equipe confirmou o acerto.

2013 será a oitava temporada do brasileiro guiando o carro da Ferrari, a quarta consecutiva ao lado do espanhol Fernando Alonso, que está garantido na equipe até 2016. Apenas o heptacampeão Michael Schumacher teve maior longevidade na equipe italiana, por 11 campeonatos, entre 1996 e 2006.

A novela entre Massa e Ferrari começou após o fracasso na temporada anterior e o fraco desempenho do piloto no início deste ano. Nas cinco primeiras corridas, o brasileiro conquistou apenas dois pontos, acumulando problemas e performances abaixo da crítica.

Felipe, porém, soube dar a volta por cima e conseguiu pontuar nas últimas seis corridas. A reação nas pistas encorajou a Ferrari a renovar seu contrato por mais um ano. Faltando quatro etapas para o final da atual temporada, Massa é o nono colocado no Mundial de Pilotos, com 81 pontos. O atual líder é o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull Racing (RBR), com 215. seguido de perto por Fernando Alonso, que soma 209 pontos.

Em sete temporadas, Massa venceu 11 corridas no comando da Ferrari. Teve seu melhor ano em 2008, quando chegou muito próximo do título do Mundial, deixando-o escapar na última volta do GP de Interlagos, prova que encerrava aquela temporada. Lewis Hamilton ficou com o título.

Confira comunicado da Ferrari na íntegra:

Maranello, 16 de outubro - A Scuderia Ferrari anuncia que renovou o contrato com o piloto Felipe Massa até o fim da temporada de 2013. A dupla de pilotos da equipe para o próximo ano é formada, portanto, por Fernando Alonso e o já citado Felipe Massa.

