Ferrari apresenta novo carro para temporada de Fórmula 1

A escuderia Ferrari, vice-campeã do mundo, apresentou seu novo carro de Fórmula 1, o F138, nesta sexta-feira, 1, em Maranello, e falou da ambição de começar bem o ano para poder lutar pelos títulos de pilotos e construtores.

"Esse ano temos apenas um objetivo, alimentar nossa história de grandes vitórias", disse o diretor da escuderia, Stefano Domenicali.

"É fundamental termos um carro competitivo para nossos pilotos desde do início da temporada, o que infelizmente não fomos capazes de fazer nos últimos anos".

Esteticamente, o F138, desenhado por Nikolas Tombazis, é parecido com o F2012, mas é com a aerodinâmica que a Ferrari se preocupou mais, no intuito de aperfeiçoar o controle de temperatura dos novos pneus Pirelli.

Novo patrocinador chinês "Será difícil repetir o ano passado, quando sete pilotos diferentes venceram os primeiros sete Grandes Prêmios", disse o espanhol Fernando Alonso, vice-campeão do mundo. "Acredito que duas ou três equipes ganharão quase todas as corridas e temos que ser uma dessas equipes".

Alonso terá que esperar os testes em Barcelona (19-22 de fevereiro) para pilotar o novo carro, afim de se preparar para a abertura da temporada na Austrália (17 de março).

Além do espanhol, a Ferrari conta com o brasileiro Felipe Massa, que completará oito anos de Ferrari como piloto titular. Massa será o primeiro a testar o carro nos testes da semana que vem, em Jerez de la Frontera.

Domenicali anunciou também a empresa chinesa Weichai Power, uma construtora de peças de carros e caminhões, como nova patrocinadora da escuderia.

