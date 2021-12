Fernando Sobral exibe cicatrizes após ser atingido em clássico

Sempre inesquecíveis, os clássicos são considerados um campeonato à parte. O Clássico-Rei, disputado entre Fortaleza x Ceará, na noite deste domingo, 20, e vencido por 2 a 0 pelo alvinegro, certamente ficará na memória e no corpo do volante Fernando Sobral, do Vozão.

Isso porque o jogador foi atingido pelas travas da chuteira de Juninho, ex-jogador do Bahia, durante uma disputa pela bola, no meio de campo. O atleta do Leão foi expulso pelo árbitro da partida, o gaúcho Anderson Daronco.

Em publicação nas redes sociais, Sobral mostrou o resultado da entrada que deixou cicatrizes na cabeça. Com o triunfo, o time de Guto Ferreira agora é o 9° colocado, com 35 pontos.

adblock ativo