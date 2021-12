Fernando Miguel volta a participar de treino na Toca do Leão

O goleiro Fernando Miguel foi liberado pelo departamento médico Rubro-Negro, para voltar a participar dos treinos na Toca do Leão nesta segunda-feira, 19. O jogador sofreu uma pancada na região glútea durante o treinamento da última sexta, 16, e não pôde atuar no jogo-treino de sábado, 17, contra a Jacuipense.

No treino físico-técnico desta segunda, Ricardo Drubscky não contou com três jogadores do elenco principal. O atacante Neto Baiano sofreu um tostão na coxa, mas não preocupa. Ele deve retornar aos treinos marcados para esta tarde.

Já Leilson, que sentiu uma contusão muscular e Neto Coruja, que está com tendinite no joelho, ainda se recuperam. Eles fizeram atividades na academia de musculação.

adblock ativo