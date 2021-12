Fernando Miguel, ex-goleiro do Vitória, é apresentado ao Vasco

O Vasco apresentou nesta quarta-feira o seu mais novo reforço, o goleiro Fernando Miguel, 16, que estava no Vitória. Após assinar um contrato válido até o fim de 2019 e vestir a camisa de número 33, ele celebrou a oportunidade, vista como a principal da sua carreira, após defender times de menor expressão, como Brasil de Pelotas, Londrina e Juventude.

"Quero antes de mais nada que é uma alegria muito grande estar aqui. É um desafio que tenho maior orgulho de estar recebendo nesse momento da minha carreira. Fui recebido muito pela diretoria, pela comissão técnica, pelos jogadores e os torcedores do Vasco. Isso faz com que me sinta mais confiante e convicto de que fiz uma boa escolha. Vou vestir uma camisa que carrega tradição, que carrega títulos, então é uma honra defender o Vasco", afirmou.

Fernando Miguel chega ao Vasco para ser o reserva imediato de Martín Silva. O goleiro uruguaio foi convocado para defender a seleção do seu país na Copa do Mundo e se apresentará assim que o time carioca encerrar a sua participação na fase de grupos da Copa Libertadores - enfrenta a Universidad de Chile na próxima terça-feira, em Santiago, pela rodada final da sua chave.

Na sua apresentação, o goleiro elogiou o concorrente e declarou que espera também deixar o seu nome na história do clube. "Conheço sim a história dos goleiros do Vasco. Todos são referências na posição. Da minha geração, o próprio Martín é um jogador de bastante qualidade e que tem feito uma linda história no clube. Tem também o Hélton e o Carlos Germano. São goleiros de peso. A própria camisa do Vasco exige a presença de atletas com capacidade e envergadura. Estou iniciando um ciclo e espero deixar meu nome marcado também", disse.

Presente no evento, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, exaltou a chegada de Fernando Miguel. "É com muito prazer que estou aqui hoje para apresentar mais um reforço para essa temporada. O Fernando Miguel vem para dar mais força ao nosso elenco. É um jogador experiente, com grande capacidade e que vai trazer para o Vasco uma qualidade enorme. Seguimos sempre na busca pela qualificação do nosso elenco. Ele chega com contrato até o final do ano que vem", declarou.

