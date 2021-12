Fernando e Douglas chegam para o clássico cheios de moral

Vitória e Bahia vivem uma lua de mel com seus goleiros. Tanto o rubro-negro Fernando Miguel quanto o tricolor Douglas Pires estão fechando o gol. O que pode ser um problema para o clássico deste sábado, às 16h30, pela 10ª rodada da Série B. Com a boa fase mantida no confronto, a chance deste acabar sem nenhum golzinho cresce. Para isto não ocorra, pelo menos um precisa estar menos inspirado que o outro.

Os paredões vivem um momento de recuperação: ambos terminaram o ano de 2014 como 'sombras' dos titulares, e hoje são donos inquestionáveis da camisa 1.

No caso de Fernando Miguel, sua trajetória no Leão poderia virar filme. No final do ano passado, era o quarto goleiro na fila dos titulares. Na frente estavam Wilson, Gatito Fernández e o prata da casa Gustavo. O primeiro terminou a temporada com o ombro deslocado. O paraguaio também se machucou no início deste ano e abriu espaço para Gustavo, que foi outro a se contundir. Fernando acabou iniciando a temporada como titular e não saiu mais.

A muralha rubro-negra conseguiu se destacar no meio de uma crise histórica no clube, tanto dentro quanto fora de campo. Mesmo com as eliminações precoces no Baianão, na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, Fernando sempre escapou das críticas.

Em 2015, o camisa 1, de 30 anos, fez 29 jogos e, apesar do desempenho ruim do time no primeiro semestre, teve uma média de gols sofridos por partida inferior a um: 0,86.

Poderia ser mais, se não fosse o talento para pegar pênaltis. Na Série B, ele defendeu três penalidades e uma foi para fora. Segredo para defender o goleiro assegura que tem. Porém, prefere manter sigilo. "Não conto para ninguém, é só minha. Senão quebram minha fórmula", disse. Fernando participou do único Ba-Vi deste ano, no Barradão, que acabou em 1 a 1. Foi banco no último triunfo do Leão no clássico, ano passado, na Fonte Nova, por 2 a 1, pela Série A.

Do banco para o Ba-Vi

A história de Douglas é curiosa. O mineiro, de 24 anos, ficou marcado até o início da temporada por ter sido sempre opção no banco, seja para Marcelo Lomba, titular absoluto nos últimos quatro anos, como para Omar, 'xodó' da torcida mesmo sendo reserva.

A sina não foi fácil. Apesar de treinar no Fazendão há dois anos, Douglas só tinha uma partida como titular até o final de 2014. Foi contra o São Paulo, pela Série A do ano passado. A chance só aconteceu porque Lomba estava suspenso e Omar, machucado.

Do banco, ele já assistiu a sete Ba-Vis: foram um triunfo para o Tricolor, uma derrota e cinco empates. No sábado, ele vai participar pela primeira vez do clássico, agora em posição muito mais privilegiada.

A reviravolta foi complicada. Mesmo com a saída de Lomba, Douglas teve que ver Omar assumir a titularidade. Depois, veio Jean, recém saído da base. Quando, enfim, foi titular, acabou cometendo falha, contra o Sport, que poderia ter comprometido sua carreira.

Mas não foi o que aconteceu. O camisa 1 foi titular do Esquadrão em oito das nove rodadas da Série B e, especialmente nos dois últimos jogos, contra Ceará e Luverdense, teve atuações de gala.

Mesmo com a volta de Jean da seleção sub-20, o mineiro será mantido. "É a minha melhor fase. Não só pelas boas partidas, mas estou evoluindo a cada jogo", disse.

