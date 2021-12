Fernando Alonso vence em Monza; Massa fica em terceiro

O espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, terminou em primeiro lugar no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, 14ª corrida do campeonato mundial, neste domingo, 12, no circuito de Monza. O brasileiro Felipe Massa, seu companheiro de equipe, subiu ao terceiro lugar do pódio, após terminar a corrida atrás do britânico Jenson Button, da McLaren.

Alonso completou os 306,72 quilômetros do percurso em 1 hora, 16 minutos e 24.572 centésimos, a uma velocidade média de 240,85 km/h. Rubens Barrichello, da Williams, terminou na décima colocação, enquanto Lucas Di Grassi, da Virgin, ficou com o 20º lugar. Bruno Senna não completou a corrida.

Classificação do Mundial de Pilotos:



1.Mark Webber 187 pontos.



2.Lewis Hamilton 182.



3.Fernando Alonso 166.



4.Jenson Button 165.



5.Sebastian Vettel 163.



6.Felipe Massa 124.



7.Nico Rosberg 112.



8.Robert Kubica 108.



9.Michael Schumacher 46.



10.Adrian Sutil 45.



11.Rubens Barrichello 31.



12.Kamui Kobayashi 21.



13.Vitaly Petrov 19.



14.Nico Hulkemberg 16.



15.Vitantonio Liuzzi 13.



16.Sebastien Buemi 7.



17.Pedro de la Rosa 6.



18.Jaime Alguersuari 3.



19.Heikki Kovalainen.



20.Karun Chandhok.



21.Lucas di Grassi.



22.Jarno Trulli.



23.Bruno Senna.



24.Timo Glock.



25.Sakon Yamamoto.







Classificação campeonato do mundo de construtores:



1.Red Bull 350 pontos.



2.McLaren 347.



3.Ferrari 290.



4.Mercedes 158.



5.Renault 127.



6.Force India 58.



7.Williams 47.



8.Sauber 27.



9.Toro Rosso 10.



10.Lotus.



11.Hispania.



12.Virgin.



- Próxima prova: Grande Prêmio de Cingapura, no dia 26 de setembro, no circuito de rua de Cingapura.

