Fernandinho, Thiago Silva e Paulinho fazem treino físico

O zagueiro Thiago Silva e os volantes Fernandinho e Paulinho ficaram fora da viagem da seleção brasileira para Goiânia, onde a equipe vai enfrentar o Panamá em amistoso na terça-feira, mas nem por isso tiveram a manhã de folga nesta segunda. Afinal, o trio de jogadores trabalhou na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde a equipe se concentra para a disputa da Copa do Mundo.

Os três jogadores estão sendo poupados do duelo no Estádio Serra Dourada, mas a comissão técnica da seleção brasileira garante que a situação do trio não preocupa. Paulinho é o único deles que está fora do amistoso em razão de dores - o volante do Tottenham sente um incômodo no tornozelo esquerdo após um choque com Bernard no coletivo do último sábado e, por causa disso, não teve condições de participar da atividade deste domingo.

Já Thiago Silva e Fernandinho permanecerem em Teresópolis por causa de problemas físicos. O capitão da seleção brasileira, aliás, foi, ao lado do lateral-esquerdo Maxwell, quem mais ficou fora de treinamentos na primeira semana de preparação da equipe para o Mundial. O zagueiro não participou de duas atividades e deixou outra antes do final.

Nesta manhã desta segunda-feira, Paulinho, Fernandinho e Thiago Silva desceram para a academia da Granja Comary e realizaram exercícios físicos e também trabalhos na bicicleta ergométrica. As atividades devem se repetir na tarde desta segunda-feira e também na terça em Teresópolis.

E a expectativa da comissão técnica é a de que todos eles estejam disponíveis para treinar na quarta-feira, quando o grupo completo volta a trabalhar na Granja Comary, e também aptos a participarem do amistoso de sexta-feira com a Sérvia, no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Enquanto isso, os outros 20 jogadores convocados pelo técnico Luiz Felipe Scolari para a Copa do Mundo estão em Goiânia para o amistoso com o Panamá. Eles deixaram a região serrana do Rio na noite de domingo, após uma semana de treinamentos na Granja Comary.

Ainda nesta segunda-feira, às 16 horas, a seleção brasileira realiza o último treinamento antes do duelo com o Panamá, no Serra Dourada. A tendência é a de que Felipão defina a escalação do time para o amistoso - Dante e Hernanes são os favoritos para ficar com as vagas dos titulares Thiago Silva e Paulinho.

