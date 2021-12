Fernandez e Bino Lopes vão estrear na 'Braziliam Storm'

O baiano Marco Fernandez celebrou duas conquistas especiais em menos de 24 horas, na tarde desta segunda-feira, 9, quando se classificou para o Rio Pro, etapa brasileira do World Surf League (WSL, primeira divisão do surfe mundial), que começa nesta terça, 10, às 8h, e segue até o dia 21.

A outra festa foi no futebol. Fanático pelo Vitória, comemorou o título baiano de 2016, obtido no fdomngo, 8. "Infelizmente, eu estava nas triagens [preliminares que classificam o melhor surfista para a fase principal do evento] e não pude assistir ao jogo. Mas acompanhei o tempo todo pela internet e fiquei muito emocionado", contou.

O direito de participar das triagens, realizadas entre domingo e nesta segunda, veio, curiosamente, graças a um tricolor ferrenho. Bino Lopes, atual campeão brasileiro, foi convidado para entrar diretamente na fase principal do Rio Pro e abriu uma vaga nas fases preliminares, ocupada justamente por Fernandez. "Nas triagens, fui o único baiano contra 15 cariocas e, mesmo assim, conquistei a vaga", celebrou o rubro-negro.

Bino Lopes e Marco Fernandez, ao menos na etapa do Rio de Janeiro, se juntam à 'Brazilian Storm', expressão em inglês usada mundo afora para definir a grande quantidade de brasileiros que vêm fazendo sucesso na primeira divisão do surfe mundial.

Para quem sempre sonhou participar do WSL, Fernandez já terá na estreia um surfista 'casca grossa'. Sensação do Mundial, o australiano Matt Wilkinson é favorito na bateria do baiano, que terá ainda o potiguar Jadson André.

Australiano lidera

Dono de duas taças em três etapas disputadas, Wilkinson lidera o circuito deste ano com 24 mil pontos, seguido pelo havaiano Sebastian Zietz, com 15.750, e o brasileiro Ítalo Ferreira, com 14.750.

Com as entradas de Bino Lopes e Marco Fernandez, o país já teria o seu recorde de 13 surfistas em uma etapa do WCT. Porém, o norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão, alegou motivos pessoais para não competir e foi substituído pelo carioca Lucas Silveira, atual campeão mundial pro junior. Assim, agora são 14 brasileiros na disputa.

adblock ativo