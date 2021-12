A participação de Fernanda Lima no sorteio dos grupos da Fifa, realizado na Costa do Sauipe, na Bahia, parece ter agradado a direção da Fifa.

A brasileira será uma das apresentadoras do prêmio Bola de Ouro, que escolhe os melhores do futebol, ao lado do ex-jogador holandês Rudd Gullit.

A apresentadora e atriz da TV Globo aparece em um vídeo oficial no canal da Fifa no YouTube, onde apresenta os indicados ao Fifa Gala, que acontece no dia 13 de janeiro de 2014, em Zurique, na Suíça.

Fernanda se destacou no sorteio da Copa, onde apresentou a cerimônia ao lado do marido, o também ator e modelo Rodrigo Hilbert.

Sua beleza acabou ganhando destaque internacional e até acabou gerando o veto de parte da transmissão para o Irã, sob a alegação que a brasileira estaria usando um "vestido impróprio".

Veja Fernanda Lima apresentando os indicados ao prêmio de melhores do ano da Fifa

Da Redação Fernanda Lima vai apresentar o prêmio Bola de Ouro

