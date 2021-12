Ferguson anuncia adeus e deixará o United após 27 anos

Lenda da história do Manchester United e do próprio futebol mundial, Alex Ferguson anunciou uma novidade bombástica para os torcedores do clube nesta quarta-feira. O técnico revelou que irá se aposentar ao final desta temporada europeia, que está prestes a acabar, e deixará de comandar o time inglês depois de 27 anos à frente da equipe, um recorde histórico.

Treinador mais vitorioso da história do futebol britânico, o escocês de 71 anos se sagrou campeão nacional pela 13.ª vez nesta temporada e fará a sua despedida como comandante do time no próximo dia 19, contra o West Bromwich, pela rodada final deste Campeonato Inglês.

Ao explicar a sua decisão nesta quarta, Ferguson admitiu que vinha pensando muito na possibilidade de se aposentar e trabalhando sem o mesmo ânimo de outros tempos na função de técnico. "Este é o momento certo (de se aposentar)", enfatizou o técnico.

Com o fim da Era Ferguson como técnico do Manchester, os primeiros que aparecem como favoritos para assumir o cargo são David Moyes, cujo contrato com o Everton irá se encerrar no final desta temporada, e José Mourinho, ex-treinador do Chelsea e que parece cada vez mais próximo de encerrar a sua jornada no Real Madrid.

Depois de ter assumido o Manchester United em 1986, Ferguson acumulou um total de 38 troféus, entre eles 13 do Campeonato Inglês, dois da Liga dos Campeões da Europa e cinco da Copa da Inglaterra.

"Era importante para mim deixar uma organização na forma mais forte possível e eu creio ter feito isso", disse Ferguson, que depois reforçou: "A qualidade deste time vencedor, e o equilíbrio de idades dentro dele é um bom presságio para a sequência do sucesso no nível mais alto. A estrutura da juventude vai garantir que o futuro do clube a longo prazo continue sendo brilhante".

A lendário comandante já havia deixado de lado anteriormente um plano de se aposentar ao final da temporada 2001/2002. E, logo após ter conquistado o 20.º título inglês da história do Manchester, ele chegou a dizer que ainda não pensava em sua aposentadoria, mas agora confirmou que tem apenas dois jogos pela frente no comando do time nestas duas rodadas finais da competição nacional.

Anteriormente, Ferguson disse que apenas problemas de saúde o fariam deixar o comando do Manchester, e na semana passada o clube confirmou que o treinador terá de passar por uma cirurgia no quadril durante o período desta pré-temporada do futebol europeu. Entretanto, ele não justificou esta razão como motivo para a sua aposentadoria.

O escocês, porém, seguirá ligado ao Manchester como diretor e embaixador do clube que ele ajudou a tornar uma das maiores potências da história do futebol mundial. "Suas contribuições ao Manchester United ao longo dos últimos 26 anos foram extraordinárias e, como todos os torcedores do United, eu quero que ele faça parte deste futuro", disse o norte-americano Avie Glazer, proprietário do Manchester.

E Ferguson, ao menos fora de campo, também parece longe de ficar afastado do futebol do Manchester. "Daqui para frente, tenho o prazer de assumir as funções de diretor e embaixador do clube. Com estas atividades, junto com meus muitos outros interesses, eu estou ansioso para o futuro", assegurou.

