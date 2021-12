Feras olímpicas do Judô já estão na Bahia para treinos

As equipes olímpica e de base do Brasil desembarcaram na terça-feira, 7, no aeroporto de Salvador para uma semana de treinamento no Centro Pan-americano de Judô (CPJ), em Lauro de Freitas. O grupo ficará concentrado no CPJ até domingo, 12.

Durante a semana de preparação, os treinamentos serão feitos em dois turnos: das 9h30 às 11h e depois das 18h às 20h. A exceção foi na terça, já que as equipes só treinaram às 18h, por conta da viagem dos 67 componentes da delegação (entre atletas e comissão técnica) ter sido pela manhã.

O treinamento visa a preparação do Brasil para o Campeonato Pan-americano de Judô, que acontecerá entre os dias 22 e 26 deste mês, em Edmonton, no Canadá. Um novo treinamento está marcado para maio, ainda em data a ser confirmada.

Por meio de sua assessoria de ímprensa, a Confederação Brasileira (CBJ) antecipou que o evento será fechado ao público. Porém, a oportunidade será aproveitada por 32 judocas das seleções masculina e feminina da Bahia, também das categorias sênior e de base.

O grupo pretende assimilar ao máximo as técnicas de luta dos principais nomes do Brasil, que tem entre seus maiores destaques a gaúcha Mayra Aguiar, de 23 anos.

Bronze nos Jogos de Londres-2012 e ouro no Mundial da Rússia do ano passado, a judoca disse estar em seus planos pontuar bem no ranking para entrar como cabeça de chave nas competições daqui para a frente e especialmente na Rio-2016.

A competição em casa gera grande expectativa na judoca, que definiu o que vai pesar na hora de subir ao tatame em 2016. "Vamos enfrentar as melhores do mundo. A pressão por medalhas e por a gente competir em casa vai exigir muito da parte psicológica", antecipou a gaúcha.

"Esse negócio de pressão é bom porque a gente sabe que terá torcida e é bom contar com ela", analisou a judoca, que já está recuperada da lesão no joelho direito. "O que estamos fazendo agora dará resultado lá na frente. Espero poder lutar no Rio de Janeiro em 2016 com apoio da minha família e dos meus amigos e conquistar outra medalha para o Brasil", finalizou a campeã mundial.

Um passo por vez

Para o grupo, a batalha por integrar a seleção na Olimpíada ainda terá disputas internas. Como defendeu Ketleyn Quadros: "Estamos dando um passo de cada vez". O brasiliense Luciano Correa completou: "Estou muito motivado, pois a competição no Canadá soma 400 pontos no ranking ao vencedor e quero muito conquistar esses pontos".

Em seguida concluiu: "Nenhum de nós tem a vaga garantida para as Olimpíadas Rio- 2016", concluiu.

