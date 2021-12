Feliz por correr em casa, Felipe Massa quer voltar ao pódio em Interlagos

O brasileiro Felipe Massa não vê a hora de voltar a correr no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Neste domingo, a Fórmula 1 terá a realização do GP do Brasil - a penúltima etapa da temporada de 2015 - e o piloto da Williams quer muito voltar ao pódio da corrida no "quintal de casa", como gosta de falar. No ano passado, em uma prova consistente, Massa conseguiu o terceiro lugar, atrás apenas das Mercedes do alemão Nico Rosberg, o vencedor, e do inglês Lewis Hamilton.

"Eu amo essa pista. É uma das melhores e sempre tenho bons resultados lá", disse o brasileiro, que já venceu em duas oportunidades - em 2006 e em 2008, ambas quando ainda corria pela Ferrari. "No ano passado consegui chegar no pódio em uma corrida em que muitas coisas aconteceram e agora quero tentar repetir isso e ter um bom fim de semana".

Em 2014, Felipe Massa passou por dificuldades em Interlagos antes de conquistar o terceiro lugar. Nas primeiras voltas, fez um pit stop e excedeu o limite de velocidade nos boxes. Assim recebeu uma punição de cinco segundos, mas sua Williams seguiu com bom desempenho e no final teve sucesso.

O brasileiro tem certeza de que o clima em Interlagos será o de todos os anos em que correu na pista paulistana. "A paixão dos fãs é incrível. A emoção que eles passam e o quanto eles estão perto de mim neste momento é sensacional. Esta experiência é muito difícil de ser explicada", comentou Felipe Massa.

