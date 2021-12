Felipe Nasr supera Ferrari e é o mais rápido do dia em Jerez

Apenas no seu segundo treino como piloto titular da Sauber, Felipe Nasr já mostrou que a aposta da equipe não é em vão. O brasileiro foi o mais rápido desta terça-feira nos treinos coletivos de Jerez de la Frontera, na Espanha, deixando para trás a Ferrari, que havia liderado os dois dias anteriores.

O dia foi produtivo para Nasr, que guia a Sauber pela segunda vez. Foram 109 voltas em Jerez, com 1min21s545 como melhor tempo. Na segunda-feira, ele já havia sido o segundo mais rápido, atrás apenas do alemão Sebastian Vettel, que liderou no domingo e na segunda na sua estreia pela Ferrari.

Nesta terça, a escuderia italiana trocou de piloto e testou com o finlandês Kimi Raikkonen, que fez o segundo tempo: 1min21s750. Assim como nos dias anteriores, Ferrari e Sauber foram seguidas pela Mercedes (com Nico Rosberg) e pela Williams (com Felipe Massa).

Massa, aliás, fez nesta terça-feira o seu primeiro treino do ano e marcou tempo melhor que o de seu companheiro Valtteri Bottas, que correu domingo e segunda. O brasileiro foi o quarto mais rápido, com 1min22s276 na melhor das suas 71 voltas.

A McLaren, pelo terceiro dia seguido, passou mais tempo nos boxes do que na pista e Fernando Alonso só conseguiu completar 32 voltas, sem marcar tempo expressivo. Pastor Maldonado, pela Lotus, Carlos Sainz Jr, com a Toro Rosso e Daniel Ricciardo, de Red Bull, também treinaram nesta terça.

1.º - Felipe Nasr (BRA/Sauber), 1min21.545 (109 voltas)

2.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min21s750 (94)

3.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min21s982 (151)

4.º - Felipe Massa (BRA/Williams), 1min22S276 (71)

5.º - Pastor Maldonado (VEN/Lotus), 1min22s713 (96)

6.º - Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso), 1min23s187 137)

7º -. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min23s901 (49)

8.º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min35s553 (32)

