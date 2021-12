Felipe Nasr será piloto titular da Sauber em 2015

O brasileiro Felipe Nasr anunciou nesta quarta-feira, 5, que será piloto titular da equipe Sauber ao lado do sueco Marcus Ericsson, ex-Caterham, na próxima temporada da Fórmula 1.

"Felipe Nasr confirmado como piloto titular da equipe Sauber na temporada 2015 da Fórmula 1", informou o site oficial do brasileiro, sem dar mais detalhes.

Nasr, que tem 22 anos e nasceu em Brasília, foi piloto de testes e reserva da equipe Williams neste ano. Também em 2014 ele disputou a GP2, uma das principais categorias de acesso à F1 e está em segundo lugar no campeonato da categoria. No ano passado, ele terminou em quarto, com seis pódios.

A Sauber ainda não pontuou nesta temporada com o alemão Adrian Sutil e o mexicano Esteban Gutiérrez como pilotos titulares. Com a confirmação de Nasr para 2015, o Brasil passa a ter dois pilotos no grid da Fórmula 1, já que neste ano apenas Felipe Massa, da Williams, representou o País.

