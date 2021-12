Felipe Melo é expulso, provoca torcida rival e gera confusão

O Galatasaray vencia o Besiktas de virada, no domingo, 22, pela 5ª rodada do Campeonato Turco por 2 a 1, com dois gols de Didier Drogba, quando Felipe Melo se tornou o foco das atenções.

Irritado com a falta de fair play dos donos da casa, o volante brasileiro acertou carrinho violento no compatriota Ramon, ex-lateral esquerdo do Flamengo. O árbitro não pensou duas vezes e expulsou o jogador, que se revoltou ainda mais.

Enquanto era conduzido para os vestiários, Felipe Melo provocou os torcedores do Besiktas, a única no estádio, e exibiu a camisa do Galatasaray para responder. Imediatamente, garrafas e copos d´água foram atiradas em sua direção, mas ainda assim prosseguiu com as provocações.

A situação saiu do controle e alguns torcedores do Besiktas começaram a brigar nas arquibancadas e invadiram o gramado. Os demais jogadores também deixaram o gramado e a partida foi interrompida antes do apito final.

Em seu perfil no Twitter, o brasileiro se pronunciou sobre a polêmica. Ele se defendeu ao dizer que não incitou a invasão da torcida rival. "Essa foto publicada hj aqui na Europa é para os idiotas de plantão que querem colocar a invasão na minha conta", escreveu Felipe Melo. "Sem falar que a torcida invadiu o campo nas ultimas três vezes que jogamos lá e agora a culpa é minha?", complementou.

No seu desabafo, o atleta fez até uma relação com a Copa de 2010. "Igual quiseram colocar na minha conta o primeiro gol da Holanda na Copa do Mundo...apontar o dedo é muito fácil", falou o jogador, relembrando o lance com o goleiro Júlio César que gerou o primeiro gol dos holandeses na derrota por 2 a 1 nas quartas do Mundial da África do Sul.

