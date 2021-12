Felipe Melo dá assistência e provoca adversário

Um duelo de nervos no clássico entre Galatasaray e Fenerbahce aconteceu no domingo, 6, pelo campeonato turco. O volante Felipe Melo foi protagonista não só pela assistência para o gol de Sneijder na vitória de 1 x 0 do Galatasaray, mas também pelas provocações.

Durante a partida, o meia Emre Belozoglu, do Fenerbahce, deu um violento carrinho em Melo e foi expulso. Não demorou muito para que o mesmo acontecesse com o brasileiro: nos minutos finais da partida, o volante foi pra cima do árbitro reclamar de uma falta sofrida em um dos companheiros de equipe e também foi expulso. A partida teve um total de 14 cartões amarelos e dois vermelhos.

Felipe Melo até hoje é considerado como um dos principais vilões pela eliminação do Brasil nas quartas de final do mundial de 2010, contra a Holanda, na África do Sul.

Veja os lances da partida

