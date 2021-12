Felipe Melo confessa que pensou em deixar o futebol após a Copa

O volante brasileiro da Juventus Felipe Melo confessou em entrevista publicada neste sábado, 2, pelo jornal italiano "La Repubblica" que pensou em abandonar o futebol após a Copa do Mundo da África do Sul.



"Depois do Mundial não tinha vontade de jogar. Não tinha alegria e decidi abandonar", admitiu o jogador, que comentou a "grande dor" que sentiu com as críticas após a partida das quartas de final contra a Holanda.





