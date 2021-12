Felipe Melo comete gafe ao dizer que seria assassino

Conhecido pelo forte temperamento, o volante Felipe Melo, da Internazionale de Milão, polemizou em uma declaração a um canal de televisão na Itália ao revelar que se não tivesse se tornado jogador de futebol, poderia ter ido para o lado do crime.

"Se não fosse jogador de futebol, teria sido um assassino. Vivia em uma das favelas mais perigosas e ali tinham muitas drogas e armas. Deixei aquela vida para seguir meu sonho. Às vezes, ia ao treino e na volta, algum amigo meu tinha morrido. Tinha de dizer sim ao futebol ou a uma vida má. E eu disse sim ao futebol e uma vida diferente", falou em entrevista à Sky Sports.

Porém, não demorou muito para o jogador voltar atrás e retificar a sua declaração, por meio de nota oficial. "Sei que algumas pessoas devem ter ficado chocadas com minha declaração de que se não fosse jogador, seria um assassino, mas eu explico. Concedi a entrevista a um veículo de imprensa italiano, falando em italiano e, na hora, me fugiu a palavra no idioma. Quis dizer, na verdade, que se não fosse jogador, poderia acabar me enveredando no mundo do crime, pois as boas chances em uma comunidade de São Gonçalo, onde eu morava quando jogava no Flamengo, não são muitas, mas eu nunca teria coragem de matar alguém. Assassino, certamente não seria", disse.

