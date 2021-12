Felipe Massa vira motivo de orgulho para Williams

Felipe Massa recebeu diversos elogios de Claire Williams, filha de Franck e uma das dirigentes da equipe, nesta sexta-feira, no Circuito das Américas, em Austin. Para Claire, o brasileiro é o piloto ideal para o time britânico por ter muita experiência e muito potencial a exibir.

"Ele está melhorando com a idade. Acreditamos nisso. Acredito que ele ainda tem muitos anos pela frente [na F1]. Acho que, quando você tem muitas temporadas de experiência no esporte, você só pode se tornar melhor. E nós realmente precisamos desta experiência. Ele ainda é um cara novo e conta com grande experiência", elogiou Claire.

Em seu primeiro ano como dirigente, uma espécie de vice do chefe de equipe, Claire diz que a contratação de Massa foi a decisão que mais lhe traz orgulho em sua nova posição. "Este foi o momento de maior orgulho. Trazer um piloto deste calibre para o time, quando não estamos entregando grande performance nos nossos carros... Tenho muito orgulho disso", disse.

Massa vai substituir o venezuelano Pastor Maldonado na Williams. O piloto deixou a equipe junto do grande investimento feito pela PDVSA. Estima-se que a estatal venezuelana investia cerca de 20 milhões de libras por ano na equipe.

O fim da parceria, contudo, não preocupa Claire Williams. "Não posso discutir os termos contratuais financeiros. Tudo que posso dizer é que somos em parte uma empresa pública e que precisamos nos manter em situação financeira estável. Temos o orçamento que precisamos para correr no próximo ano. Então estamos bem para a próxima temporada", afirmou.

