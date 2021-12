Felipe Massa sofre na chuva e fica fora do Q2 em Silverstone

Felipe Massa não conseguiu classificação para a segunda parte do treino de classificação do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, disputado neste sábado, 5, e com isso largará apenas na 18ª colocação.

Em atividade marcada por oscilações entre pista seca e molhada, o brasileiro da Williams não conseguiu bom tempo, cravando 1min45s695. No fim, Massa teve chance de fazer nova volta rápida, mas acabou prejudicado por uma bandeira amarela, após rodadas de Fernando Alonso, da Ferrari, e Adrian Suttil, da Sauber.

O espanhol, bicampeão mundial, é outro que ficou fora do Q2 e assim largará na 19ª colocação. Os companheiros de Massa e Alonso, os finlandeses Valteri Bottas e Kimi Raikkonen, também não participam mais do treino, já que fizeram 17º e 20º tempos, respectivamente.

Outros eliminados na atividade, que teve como mais rápido o alemão Nico Rosberg, da Mercedes, foram os dois pilotos da Caterham, Marcus Ericsson e Kamui Kobayashi, que fizeram os dois últimos tempos, ambos acima do limite de 107% da marca do pole, com isso ficando fora do grid, precisando de autorização das demais escuderias para disputar a corrida que acontecerá neste domingo.

adblock ativo