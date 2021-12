Felipe Massa renova com a Ferrari, garante TV

Felipe Massa continua na Ferrari para 2013. Pelo menos, é o que informou o narrador e amigo pessoal do piloto, Galvão Bueno, durante a transmissão do amistoso entre Brasil e Japão na manhã desta terça-feira, 16, na TV Globo. De fato, estava prevista para a manhã desta terça uma reunião para definir o futuro do piloto brasileiro na scuderia.

2012 não tem sido proveitoso para Felipe Massa. Após um começo de temporada muito ruim, o brasileiro deu a volta por cima e pontuou nas últimas seis corridas. Dentro da Ferrari, sua participação é vista como fundamental para ajudar o piloto espanhol Fernando Alonso a conquistar o título de pilotos deste ano.

Alonso é o segundo colocado do campeonato de pilotos da Fórmula 1, com 209 pontos, seis a menos que o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull Racing (RBR). Massa é apenas o nono colocado do Mundial, com 81 pontos.

Felipe está na Ferrari desde 2006 e venceu 11 corridas pela equipe. Em 2008, chegou muito próximo do título do Mundial, deixando-o escapar na última volta do GP de Interlagos, prova que encerrava aquela temporada. Lewis Hamilton ficou com o título.

