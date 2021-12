Felipe Massa posta foto usando o banheiro após treino

O piloto Felipe Massa foi flagrado urinando no banheiro após os treinos livres na tarde desta sexta-feira, 7, em São Paulo. Na imagem, o piloto aparece ainda com capacete, o hans (protetor de pescoço usado pelos pilotos) e de macacão.

Ele postou a imagem na rede social Instagram e os fãs curtiram a inusitada foto. Muitos elogiaram a brincadeira do piloto, que está em São Paulo para participar do GP do Brasil domingo, 9, às 14h. O treino de classificação acontece neste sábado, 8, às 14h.

adblock ativo