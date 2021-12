Felipe Massa lidera testes da Fórmula 1 no Bahrein

Felipe Massa voltou a demonstrar que a Williams pode voltar a ser competitiva no campeonato de 2014 da Fórmula 1. Neste sábado, 1º, ele foi o piloto mais rápido do penúltimo dia dos testes coletivos da pré-temporada, realizados no circuito de Sakhir.

A pista no Bahrein recebe, desde quinta-feira, a terceira semana de treinos da preparação das equipes para o campeonato, sendo a segunda no Sakhir. E Massa voltou a mostrar bom desempenho com FW36 - o carro da Williams para 2014 - neste sábado, um dia após ficar em quarto lugar.

Neste sábado, Massa melhorou o seu desempenho e registrou o tempo de 1min33s258 na melhor das suas 99 voltas no circuito de Sakhir, garantindo o primeiro lugar do dia. Assim, o brasileiro encerrou bem a sua participação nos testes da pré-temporada, pois neste domingo, no último dia de treinos, o carro da Williams será pilotado pelo finlandês Valtteri Bottas.

Massa foi seguido pelo alemão Nico Rosberg, que marcou 1min33s484 na mais rápida das suas 103 voltas. Com isso, o piloto da Mercedes foi quase dois segundos mais rápido do que o terceiro colocado, o finlandês Kimi Raikkonen, que está de volta à Ferrari nesta temporada e fez o tempo de 1min35s426.

O dinamarquês Kevin Magnussen, da McLaren, ficou em quarto lugar, com 1min35s894, seguido pelo russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, com 1min36s113. Após liderar os dois primeiros dias de treino no Bahrein, com o mexicano Sergio Pérez, a Force India ficou na sexta colocação, com o alemão Nico Hulkenberg, que marcou 1min36s205.

Já a Red Bull, que havia terminado a sexta-feira com o promissor terceiro lugar do australiano Daniel Ricciardo, voltou a enfrentar problemas neste sábado. O alemão Sebastian Vettel nem conseguiu completar voltas, aumentando a preocupação com o potencial da equipe para a temporada 2014.

Com o alemão Adrian Sutil, a Sauber também sofreu e não conseguiu registrar voltas rápidas. A Lotus, com o francês Romain Grosjean, novamente teve dificuldades, registrou apenas 33 voltas e fez o pior tempo do dia.

Os testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein se encerram neste domingo. O Mundial de 2014 começará no dia 16 de março, com a realização do GP da Austrália, no circuito de Melbourne.

Confira os tempos dos treinos deste sábado no circuito de Sakhir:

1º. Felipe Massa (BRA/Williams) - 1min33s258 - 99 voltas

2º. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min33s484 - 103

3º. Kimi Raikkonen (FIN//Ferrari) - 1min35s426 - 87

4º. Kevin Magnussen (DIN/McLaren) - 1min35s894 - 88

5º. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) - 1min36s113 - 81

6º. Nico Hulkenberg (ALE/Force India) - 1min36s205 - 115

7º. Jules Bianchi (FRA/Marussia) - 1min37s087 - 78

8º. Marcus Ericsson (SUE/Caterham) - 1min38s083 - 117

9º. Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1min42s166s - 33

10ª. Adrian Sutil (ALE/Sauber) - sem tempo - 1

11º. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - sem tempo - 0

