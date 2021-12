Felipe Massa fica feliz com quarto lugar e prevê boa corrida no GP da Rússia

Felipe Massa fez o quinto melhor tempo do qualificatório para o GP da Rússia neste sábado, 30, e, após o alemão Sebastian Vettel ser punido, vai largar do quarto lugar no grid em Sochi, neste domingo, 1. Após o treino, o brasileiro mostrou confiança e afirmou que prevê uma boa corrida para a Williams.

"Foi uma boa qualificação para nós, pois é positivo largar em segundo e quarto lugar. Tivemos um pouco de sorte com os problemas de Ferrari e Mercedes, mas eu acho que foi definitivamente um bom treino", comentou o brasileiro.

Vettel caiu cinco posições por trocar o câmbio de sua Ferrari e Lewis Hamilton não disputou o Q3. Após ir bem nas duas primeiras sessões do treino oficial deste sábado, o britânico sofreu com a falha do motor de sua Mercedes.

Para Massa, o circuito do GP da Rússia é ótimo para a Williams. "Nós precisamos apenas concentrar em fazer uma boa corrida amanhã (domingo). Qualquer coisa é possível e essa é provavelmente a melhor pista para nós até agora nesta temporada, então vamos tentar fazer uma boa corrida", acrescentou.

Valtteri Bottas, companheiro do brasileiro na Williams, também saiu satisfeito com o trabalho no classificatório, pois largará em segundo, e tratou de agradecer ao trabalho da equipe, prometendo buscar um lugar entre os três primeiros colocados.

"Estou muito feliz com o desempenho no treino, chegamos ao máximo resultado que poderíamos alcançar. Os novos componentes dos nossos carros estão ajudando bastante, então os mecânicos da fábrica e da pista fizeram um ótimo trabalho. Será uma prova difícil, mas o pódio será o alvo", afirmou o finlandês.

