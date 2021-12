Felipe Massa elogia desempenho da Williams sob chuva

Mesmo sem conseguir brigar pela pole position com a Mercedes e a Red Bull neste sábado, Felipe Massa ficou satisfeito com o desempenho da Williams no Circuito de Xangai, palco do GP da China neste domingo. Para o brasileiro, que vai largar em 6º, a equipe britânica mostrou evolução na pista molhada.

"Hoje foi um dia difícil para nós, porque o tempo estava complicado. Mas tiramos o máximo do carro e foi possível ver como melhoramos no molhado. É bom ver que demos um passo à frente", avaliou o brasileiro, que também terá pela frente no grid a Ferrari de Fernando Alonso.

O rendimento da Williams sob chuva aumentou a confiança do piloto. Com boa performance tanto no seco quanto no molhado, o brasileiro se diz pronto para qualquer situação neste domingo - embora a previsão aponte dia de sol em Xangai. "Amanhã teremos um dia interessante porque estamos mais competitivos no seco. Isso vai nos permitir uma boa corrida".

No treino deste sábado, Massa voltou a ficar à frente do companheiro Valtteri Bottas. Pela terceira vez em quatro etapas, o brasileiro superou o finlandês na classificação. No domingo, Bottas logo atrás do brasileiro, na sétima colocação. "Contar com dois carros entre os dez primeiros do grid é promissor", disse o piloto mais experiente, sem comentar a disputa interna com o companheiro.

