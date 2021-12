Felipe Massa é o mais rápido em treino na Espanha

O brasileiro Felipe Massa (Ferrari) fez nesta quinta-feira, 7, o melhor tempo na sessão da manhã dos treinos da pré-temporada da Fórmula 1 no circuito de Jerez de la Frontera (sul da Espanha).

Massa completou a volta em 1:17.879, superando em mais de um segundo o alemão da Mercedes Nico Rosberg (1:19.004). Na quarta e na sexta posições, respectivamente, ficaram os campeões mundiais Kimi Raikkonen (Lotus), que fez 1m19s539, e Sebastian Vettel (RBR), com 1:19.676.

O circuito de Jerez recebe até sexta-feira, 8, a primeira série de treinos oficiais da pré-temporada da Fórmula 1.

Desempenho - Na terça-feira, 5, Massa havia ficado em sexto lugar no geral, com 1m20s536. Já na na última quarta, 6, o brasileiro conseguiu apenas o oitavo melhor tempo, com com 1m19s914.

