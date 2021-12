Felipe Fraga vence de ponta a ponta em Curitiba e dispara na ponta da Stock Car

Felipe Fraga venceu de ponta a ponta neste domingo, 16, a primeira bateria da Stock Car em Curitiba, a 450.ª etapa da história da categoria. Após largar na pole, o piloto de 21 anos conseguiu segurar as investidas de Ricardo Mauricio, que terminou em segundo lugar, e abriu vantagem ainda maior na liderança do campeonato.

Allam Khodair fechou o pódio. Daniel Serra terminou na quarta colocação, à frente de Valdeno Brito. Julio Campos fechou a prova em sexto, seguido por Lucas Foresti. Cacá Bueno foi o oitavo, Tuka Rocha, o nono, e Raphael Abbate, o décimo.

A segunda corrida, com larga invertida das 10 primeiras colocações, teve vitória emocionante de Thiago Camilo. Rubens Barrichello liderava a prova com sete segundos de vantagem, quando o safety car entrou na pista por conta da batida de Felipe Lapenna. Camilo se aproveitou da situação, conseguiu boa ultrapassagem a duas voltas do final e venceu.

A terceira colocação ficou com Max Wilson, seguido por Vitor Genz. Galid Osman terminou em quinto lugar, à frente de Denis Navarro. Sérgio Jimenez ficou com a sétima colocação, com Nestor Girolami em oitavo, Danilo Dirani em nono e Gabriel Casagrande em décimo.

Com os resultados das duas corridas em Curitiba, Felipe Fraga abriu boa vantagem na liderança do campeonato. Agora tem 227 pontos, 44 à frente de Barrichello, o segundo colocado. Valdeno Brito aparece em terceiro, com 164, e Max Wilson em quarto, com 148. A próxima etapa da Stock Car acontecerá em 6 de novembro, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia.

Foto: Duda Bairros/Vicar | Divulgação

