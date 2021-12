Felipe Fraga se torna mais novo a ser pole na Stock Car

Aos 18 anos de idade, Felipe Fraga escreveu seu nome na história da Stock Car neste sábado. Vencedor da primeira etapa do calendário, em Interlagos, o piloto se tornou o mais jovem a conquistar a pole position na categoria ao ser o mais rápido do treino de classificação para a etapa de Brasília, que será realizada neste domingo, 27, no Autódromo Internacional Nelson Piquet.

"Estou muito feliz com o resultado. O Mauro (Vogel, chefe da equipe) fez um grande trabalho de acerto em meu carro, que me fez andar tão rápido. Agora é continuar neste ritmo para amanhã (domingo), correr com tudo, sempre tentando vencer, e deixar a estratégia nas mãos de dois mestres, o Mauro (Vogel) e o Gualtinho (Salles)", disse Felipe.

O piloto cravou a marca de 57s161, pouco à frente do segundo colocado Julio Campos, que anotou 57s227 e também sairá na primeira fila. A terceira colocação no grid ficou com Galid Osman, que anotou o tempo de 57s398. Daniel Serra e Átila Abreu completam os cinco primeiros.

Pole nas duas primeiras etapas do campeonato, Cacá Bueno foi o mais rápido no treino livre da manhã, mas acabou apenas com a oitava colocação no classificatório. Rubens Barrichello sairá em décimo lugar. Vencedor da última etapa, em Santa Cruz do Sul (RS), Valdeno Brito foi mal e largará em 15º.

adblock ativo