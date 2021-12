Felipe e Gabriel são convocados para as vagas de David Luiz e Neymar na seleção

O técnico Dunga anunciou neste sábado, 26, a convocação do zagueiro Felipe, do Corinthians, e do atacante Gabriel, do Santos, para o jogo contra o Paraguai, terça-feira, 29, em Assunção, pela sexta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Eles substituem David Luiz e Neymar, suspensos após receberem o segundo cartão amarelo contra o Uruguai, na última sexta-feira.

Gabriel estava com a seleção olímpica em Maceió e participou da derrota para a Nigéria na quinta-feira. O time comandado por Rogério Micale volta a campo neste domingo, para encarar a África do Sul já sem o jogador do Santos, que se apresenta a seleção principal neste sábado. Quanto a Felipe, ele está concentrado com o Corinthians para encarar o Ituano também neste sábado, pelo Campeonato Paulista, e deve se juntar ao grupo da seleção após a partida.

Nas redes sociais, Gabriel comemorou a convocação. "Agora há pouco recebi a notícia e a missão de integrar a seleção brasileira principal que vai disputar o jogo das Eliminatórias contra o Paraguai. Sentimento indescritível e um momento mágico na minha vida e na minha carreira, pois desde criança, desde jogador nas categorias de base, eu sonhava que esse momento pudesse se tornar real, apesar de tão distante daquela minha realidade", escreveu o santista.

Quanto aos suspensos Neymar e David Luiz, eles chegaram a viajar de Recife para Porto Alegre com o time, mas a comissão técnica decidiu liberá-los da concentração. Para o lugar de Neymar, o mais cotado a entrar na equipe é Ricardo Oliveira. Na zaga, Marquinhos e Gil disputam a posição, sendo que o primeiro tem um leve favoritismo.

Brasil e Paraguai se enfrentam nesta terça, às 21h45 (horário de Brasília). O time brasileiro está em terceiro nas Eliminatórias para a Copa de 2018, com oito pontos, mesma pontuação de Argentina e Paraguai.

