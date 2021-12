Felipe é cortado e Tite convoca zagueiro do Bragantino para Copa América

O zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, foi cortado do grupo da Seleção Brasileira, após sofrer uma lesão no joelho direito. Para o seu lugar, o técnico Tite convocou Leó Ortiz, do Red Bull Bragantino, que terá sua primeira experiência com a camisa canarinho.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que Felipe teve uma entorse no joelho direito um dia antes do Brasil derrotar o Peru por 4 a 0. O zagueiro fez um exame de imagem no dia seguinte, que comprovou uma lesão parcial no ligamento colateral externo. Ele ficou em tratamento nos últimos dias e realizou nova ressonância na quinta-feira, 24, quando foi confirmado que ele não teria condições de jogo para a Copa América.

O substituto, Léo Ortiz, está sendo convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira. O zagueiro de 25 anos, foi revelado pelo Internacional e defende o Red Bull Bragantino desde 2019.

Léo Ortiz se juntará à delegação da Seleção Brasileira na próxima terça-feira, 29, após o término da primeira fase da Copa América de 2021.

