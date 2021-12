Felipão volta a chamar Ronaldinho e Pato para a seleção

O técnico Luiz Felipe Scolari antecipou em um dia a divulgação da lista de convocados da seleção brasileira para o amistoso contra o Chile, que será disputado no dia 24 de abril no Mineirão, em Belo Horizonte, e voltou a chamar o meia Ronaldinho Gaúcho, do Atlético Mineiro, e o atacante Alexandre Pato, que buscam uma vaga na equipe para a disputa da Copa das Confederações.

Como o amistoso da próxima semana não está marcado para uma data reservada pela Fifa para jogos internacionais, Felipão só chamou, nesta terça-feira, jogadores que atuam no futebol brasileiro, assim como aconteceu no último amistoso da seleção brasileira - a vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia.

Felipão, aliás, manteve a base do jogo em Santa Cruz de la Sierra, chamando novamente, por exemplo, Neymar, Paulinho, Pato, que ainda não conseguiu se firmar como titular absoluto do Corinthians, e Ronaldinho, que busca reconquistar seu espaço na seleção e é o destaque da boa campanha do Atlético-MG na Copa Libertadores.

A relação, porém, possui algumas novidades em relação ao confronto com a Bolívia. São elas: o goleiro Diego Cavalieri (Fluminense), o lateral-direito Marcos Rocha (Atlético-MG), o zagueiro Henrique (Palmeiras) e o volante Fernando (Grêmio).

O amistoso com o Chile será o último antes da convocação da seleção brasileira para a disputa da Copa das Confederações, que será realizada entre os dias 15 e 30 de junho. Este será o quinto confronto da equipe desde o retorno de Felipão. Além do duelo com a Bolívia, a equipe enfrentou a Inglaterra (derrota por 2 a 1), Itália (empate por 2 a 2) e Rússia (empate por 1 a 1).

Antes da estreia na Copa das Confederações, porém, a seleção brasileira fará dois amistosos. A equipe vai enfrentar a Inglaterra, em 2 de junho, no Maracanã, e a França, no dia 9, na Arena Grêmio.

A estreia na Copa das Confederações será em 15 de junho, contra o Japão, em Brasília. Os outros jogos da fase de grupos serão contra o México, no dia 19, em Fortaleza, e Itália, no dia 22, em Salvador.

Confira a lista de 18 jogadores convocados por Felipão para o amistoso com o Chile:

Goleiros: Diego Cavalieri (Fluminense) e Jefferson (Botafogo).

Laterais: André Santos (Grêmio) e Marcos Rocha (Atlético-MG).

Zagueiros: Dedé (Vasco), Henrique (Palmeiras) e Réver (Atlético-MG).

Volantes: Fernando (Grêmio), Jean (Fluminense), Paulinho (Corinthians) e Ralf (Corinthians).

Meias: Jadson (São Paulo) e Ronaldinho Gaúcho (Atlético-MG).

Atacantes: Alexandre Pato (Corinthians), Leandro (Palmeiras), Leandro Damião (Internacional), Neymar (Santos) e Osvaldo (São Paulo).

