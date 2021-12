Felipão testa Ramires no lugar de Bernard na Seleção

O técnico Luiz Felipe Scolari resolveu testar uma formação mais defensiva durante o treino da Seleção Brasileira na tarde desta quinta-feira, 5, no Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros, em Brasília. Em relação ao trabalho realizado no dia anterior, ele fez uma mudança no time titular para o coletivo em campo reduzido, trocando o atacante Bernard pelo volante Ramires.

Felipão ainda parece buscar o substituto ideal para o atacante Hulk, cortado por contusão. No coletivo de quarta, 4, ele escalou Bernard na posição, mas chegou a testar Alexandre Pato nos minutos finais da atividade. E nesta quinta optou por Ramires. Para as vagas de Daniel Alves e Fred, também machucados, não há muita dúvida: entraram Maicon e Jô, respectivamente.

Na preparação para o amistoso de sábado, contra a Austrália, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, Felipão armou o time no treino desta quinta com a seguinte formação: Julio Cesar; Maicon, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho, Ramires e Oscar; Neymar e Jô.

No treino desta quinta, a CBF liberou a entrada de familiares dos bombeiros para acompanhar a atividade da seleção. Mas as crianças e adolescentes que estudam no Colégio Militar Dom Pedro II, instalado dentro do local, aproveitaram para também ter acesso ao campo onde o time do Brasil está treinando. Assim, os jogadores tiveram uma animada torcida durante o trabalho.

