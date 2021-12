Felipão planeja fechar o grupo da Copa até dezembro

Há males que vêm para bem. É se apegando a esse ditado popular que o técnico Luiz Felipe Scolari se prepara para o amistoso da seleção brasileira neste sábado, contra a Austrália, a partir das 16h15, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Ele não terá três titulares da Copa das Confederações, os contundidos Fred, Daniel Alves e Hulk, e provavelmente não terá um quarto, o meia Oscar, que sofreu torção no tornozelo direito no treinamento da quinta-feira. Mas observa um lado positivo nesse contratempo.

"Perdi dois ou três jogadores, mas a oportunidade que tenho de lançar outros atletas vai me dar a chance de poder observá-los. Eu não quero 11 titulares, eu quero 23 que possa colocar no time e não ter dúvida", disse Felipão, em entrevista coletiva nesta sexta-feira. "Eu digo a eles que é hora de quem está entrando mostrar a mim que está no Mundial, porque também são titulares."

A definição do grupo para a Copa é o que mais preocupa Felipão neste momento. "Pretendo definir nosso grupo possivelmente até o final do ano", avisou o técnico. Por isso, quanto mais cedo souber com quem pode contar, melhor. "Há 17, 18 jogadores que eu imagino que não tenho de trocar porque me dão o que desejo. Mas vou fazer de três a cinco observações nos próximos amistosos. Estou acompanhando os campeonatos e percebo que tem gente de merece ser chamado."

Mas, no momento, a chance de se garantir no elenco é para Maicon, Jô, Ramires, Bernard e Alexandre Pato. Eles serão aproveitados em algum momento no jogo contra a Austrália e também no amistoso diante de Portugal, na terça-feira, em Boston (EUA).

Felipão tem aproveitamento de cerca de 70% na seleção brasileira, mas ainda acha pouco para a conquista do objetivo maior, que é a Copa do Mundo. "No meu tempo de escola, com nota 7 eu passava sem fazer exame. Está boa a média. O resultado tem sido bom na minha avaliação. Espero chegar a 75%, 80%, seria maravilhoso", avaliou.

A seleção brasileira realiza na tarde desta sexta-feira o último treino antes da partida contra a Austrália. Felipão definirá entre Bernard e Ramires o substituto de Hulk, mas, com a contusão de Oscar, os dois podem iniciar o jogo. Outra opção é sair com Jô e Pato na frente, ao lado de Neymar, deixando Ramires no meio.

