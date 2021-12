Felipão não dá pistas do time titular no primeiro treino

O técnico Luiz Felipe Scolari comandou na tarde desta terça-feira, 3, o primeiro treino na preparação da seleção brasileira para o amistoso de sábado, contra a Austrália, no Estádio Mané Garrincha. No trabalho realizado no Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros, em Brasília, ele não deu pistas sobre a formação da equipe titular.

Do time que conquistou o título da Copa das Confederações, em junho, Felipão não poderá contar com três jogadores diante da Austrália: o lateral-direito Daniel Alves e os atacantes Fred e Hulk, todos cortados por contusão. Assim, surgem dúvidas sobre a escalação do Brasil para o amistoso de sábado.

Para a vaga de Daniel Alves, Maicon deve ser o escolhido. No ataque, Jô é o favorito para substituir Fred, mas Alexandre Pato também está nessa disputa. A maior dúvida, porém, é sobre quem fica no lugar de Hulk, já que Felipão pode escolher Bernard, Lucas, Hernanes ou até mesmo Ramires para o posto.

No treino desta terça, no entanto, Felipão ainda não deu nenhuma pista. Ainda com o grupo incompleto - Marcos Rocha, convocado após o corte de Daniel Alves, só chega nesta quarta -, o treinador fez um trabalho de dois toques em que promoveu uma troca constante de jogadores.

Até o amistoso de sábado, Felipão ainda programou mais um treino por dia para a seleção brasileira, sempre no período da tarde, no mesmo local em Brasília. E, depois de encarar a Austrália, o Brasil viaja para jogar contra Portugal, na próxima terça-feira, em Boston, nos Estados Unidos.

