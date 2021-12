Felipão monta o time titular com Ramires e Bernard

No último treino antes do amistoso contra a Austrália, o técnico Luiz Felipe Scolari mostrou que já parece ter definido a escalação da seleção brasileira para o jogo deste sábado, 7, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Ele escolheu Ramires para substituir o meia Oscar, que se recupera de entorse no tornozelo direito e não deve jogar, e colocou Bernard na vaga do atacante Hulk, cortado por contusão.

No treino realizado na tarde desta sexta-feira, 6, no Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros, em Brasília, Felipão armou a equipe titular com Maicon, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho e Ramires; Bernard, Neymar e Jô. Ele utilizou esses jogadores para fazer um treinamento tático, de posicionamento em campo - enquanto isso, os demais convocados treinavam finalizações.

Depois de ter sofrido a contusão no treino de quinta-feira, Oscar faz tratamento intensivo no hotel e ainda é dúvida, mas Felipão já adiantou que ele "dificilmente" vai jogar contra a Austrália. Assim, Ramires deve ficar com a sua posição no meio-de-campo. Já no ataque, com a ausência de Hulk, Bernard foi sempre o favorito para ficar com a vaga, como mostraram os treinos da semana, o que se repete nesta sexta.

Para a vaga de outros dois titulares ausentes por contusão, o lateral-direito Daniel Alves e o atacante Fred, não havia dúvida sobre a escalação de Maicon e Jô. Mas ainda resta a definição sobre o goleiro que começará jogando diante da Austrália. Julio Cesar é o titular da seleção, como mostrou a campanha na Copa das Confederações, mas não vem jogando regularmente, o que pode abrir espaço para Jefferson.

