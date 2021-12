Felipão faz apenas dois testes no coletivo da Seleção

O técnico Luiz Felipe Scolari fez apenas dois testes no time titular durante o treino coletivo da Seleção Brasileira na tarde desta quarta-feira, no Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros, em Brasília. Já na parte final da atividade, que terminou empatada em 1 a 1, ele chegou a colocar o atacante Alexandre Pato no lugar de Bernard e o volante Ramires na vaga de Oscar.

Ao todo, o coletivo da Seleção teve 62 minutos de duração nesta quarta-feira. No treino, Felipão escalou o time com a seguinte formação: Julio Cesar; Maicon, Thiago silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar; Bernard, Jô e Neymar. Esses, portanto, devem ser os titulares no amistoso de sábado, contra a Austrália, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

<GALERIA ID=18617/>

Felipão tem optado por manter a base do time que foi campeão da Copa das Confederações em junho. Mas, dessa vez, ele não pode contar com três jogadores que foram titulares naquela ocasião: o lateral-direito Daniel Alves e os atacantes Hulk e Fred, todos cortados por contusão. Pelo coletivo desta quarta-feira, as vagas deles devem ficar com Maicon, Bernard e Jô.

No coletivo, o treinador só fez a primeira troca no time aos 41 minutos, quando colocou Alexandre Pato no lugar de Bernard. Pouco depois, também testou Ramires na vaga de Oscar. No final, o treino terminou empatado em 1 a 1. Oscar fez o gol dos titulares, enquanto Alexandre Pato bateu o pênalti sofrido por Lucas, em falta de Thiago Silva, e marcou para os reservas.

