Felipão é o novo treinador da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira já tem um substituto para Mano Menezes. Luiz Felipe Scolari será o treinador do Brasil na Copa das Confederações de 2013 e também na Copa do Mundo de 2014. Felipão acerta apenas os últimos detalhes nesta quarta-feira, 28, com o presidente da CBF, José Maria Marin, para o anúncio oficial na quinta, 29, confirmando o que disse o dirigente durante evento no Itaquerão.

O último empecilho para o ex-treinador do Palmeiras aceitar o convite para voltar à Seleção era a contratação de um nome de peso para ser coordenador da CBF. Carlos Alberto Parreira e José Carlos Brunoro são os cotados para o cargo depois da saída de Andrés Sanchez e da extinção da função de diretor de seleções. Parreira é o mais indicado.

A confirmação de Felipão atende ao perfil desejado por Marin no início do processo de sucessão de Mano Menezes. O presidente da CBF queria um treinador vencedor, com respaldo popular, já que o Brasil vai jogar sob pressão para conquistar o hexacampeonato em casa. Felipão, e a família Scolari (como era conhecido seu time), conquistou o penta para o Brasil em 2002.

Apesar de a imagem recente não ser muito positiva, principalmente para os torcedores do Palmeiras, que foi rebaixado à Série B com o treinador participando de 63,1% da campanha no Campeonato Brasileiro, Felipão é querido pelos brasileiros pela conquista do pentacampeonato em 2002, na Copa do Japão e da Coreia do Sul.

Sob comando de Felipão, o Brasil venceu os sete jogos do Mundial. O título veio com uma vitória por 2 a 0 diante da Alemanha, com dois gols de Ronaldo, no Estádio Internacional Yokohama, no Japão. A Seleção conquistava novamente um título após fracassar na Copa de 1998, na França.

Antes de 2002, a última conquista havia sido justamente com Parreira. Os dois agora devem trabalhar juntos pela conquista do hexa.

Preferência - Em enquete proposta pelo Portal A Tarde On line, os leitores responderam sobre quem deveria ser o novo substituto de Mano Menezes na Seleção. Ao todo, 1723 internautas participaram. Desses, 41% votaram em Felipão, que estava sem clube após a saída do Palmeiras em setembro desse ano, como a melhor opção para dirigir o time brasileiro.

Outras 30 % gostariam de ver o atual treinador do Santos, Muricy Ramalho, como comandante do Brasil. Em terceiro lugar, com 10 % dos votos, aparece o técnico Tite, do atual campeão da libertadores, o Corinthians. Abel Braga (9%), do Fluminense, Vanderley Luxemburgo (7%), do Grêmio, e Ney Franco (3%), do São Paulo completam a lista.

