Felipão confirma Kaká no banco da seleção contra Itália

Kaká vai ficar na reserva no jogo amistoso desta quinta-feira da seleção brasileira contra a Itália. A confirmação foi dada nesta quarta pelo técnico Luiz Felipe Scolari, antes do início do último treino da equipe em Nyon, cidade próxima a Genebra, onde acontecerá o confronto. O meia do Real Madrid deve entrar durante a partida.

"Minha ideia é utilizá-lo no transcorrer da partida, para que ele mostre todo o seu potencial. Vamos ver o que acontece", disse Felipão. Se não for aproveitado agora, Kaká muito provavelmente vai ter oportunidade de começar o jogo com a Rússia na segunda-feira, em Stamford Bridge, Londres.

No momento, Felipão prefere apostar em Oscar como titular, principalmente porque ele saiu-se muito bem no amistoso contra a Inglaterra, realizado em fevereiro, apesar da derrota brasileira por 2 a 1. O meia do Chelsea vem treinando na equipe e deve compor o setor ofensivo com Hulk, Neymar e Fred.

Kaká vinha sendo chamado por Mano Menezes nas últimas convocações do treinador à frente da seleção, mas ficou de fora da primeira lista de Felipão, para o confronto com a Inglaterra. No anúncio da lista para as partidas contra Itália e Rússia, o treinador prometeu dar chances ao meia para avaliar sua produção.

