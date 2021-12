Felipão confirma corte de Fred da seleção e chama Pato

O técnico Luiz Felipe Scolari confirmou na tarde desta segunda-feira o corte do atacante Fred da seleção brasileira para os amistosos contra a Austrália, sábado, em Brasília, e Portugal, dia 10, em Boston. Para seu lugar, o treinador anunciou a convocação do atacante Alexandre Pato, do Corinthians.

Fred sofreu contusão muscular na perna direita no último sábado, em jogo que o Fluminense foi derrotado pelo Santos no Campeonato Brasileiro. O atacante passou por exames médicos que constataram a gravidade da lesão, que o obrigará a passar por uma demorada recuperação.

Havia a expectativa para saber se alguém seria chamado para o lugar do jogador, mas a espera durou pouco. Felipão e o coordenador Carlos Alberto Parreira ser reuniram nesta tarde e definiram pela convocação de Pato, que se destacou na goleada do Corinthians por 4 a 0 sobre o Flamengo, domingo, no Pacaembu, quando marcou dois gols.

Apesar da grande atuação no último final de semana, a convocação de Pato surpreendeu pelos altos e baixos vividos pelo atacante pelo Corinthians, onde chegou no início do ano e nunca se firmou como titular. Além disso, Leandro Damião, do Inter, era considerado o favorito para a vaga, já que deveria ter participado da campanha na Copa das Confederações e só ficou de fora por conta de uma lesão.

Com a convocação, Pato deverá brigar por vaga entre os titulares com Jô, do Atlético-MG. Ele se tornará desfalque para o Corinthians nas três próximas rodadas do Brasileirão, já que não poderá enfrentar Inter, Náutico e Botafogo. Vale lembrar que o ataque do time paulista já não contaria nestes jogos com Paolo Guerrero, convocado pela seleção peruana.

A expectativa é de que Pato se apresente nesta terça-feira à seleção e participe do treino da tarde. A mesma programação que deverá ser seguida por Neymar. O jogador do Barcelona não chegaria a tempo de participar de uma cerimônia com a presidente Dilma Rousseff nesta segunda e, por isso, foi liberado para uma consulta médica no Rio. Ele fará uma revisão da cirurgia de retirada das amídalas, a qual foi submetido após a Copa das Confederações.

