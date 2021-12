Felipão arma seleção com formação ofensiva para estreia

O técnico Luiz Felipe Scolari esboçou na tarde desta terça-feira o time que vai entrar em campo para o amistoso diante da Inglaterra, em Wembley, o primeiro em seu retorno à seleção brasileira, nesta quarta, às 17h30 (horário de Brasília).

Sob frio de 3ºC, Felipão comandou um trabalho tático no Hive Football Centre, armando o time em uma formação ofensiva, com Paulinho e Ramires como volantes, três meias, com Neymar um pouco mais recuado, e Luis Fabiano atuando como referência na área.

O treinador exigiu bastante movimentação do trio de meias. Ronaldinho Gaúcho, Oscar e Neymar trocavam de posição, se revezando na armação de jogadas. Ora Ronaldinho descia pela direita, ora pelo meio. O mesmo aconteceu com Oscar e Neymar.

O setor defensivo terá Dani Alves, David Luiz, Dante e Adriano. A presença de David Luiz surpreendeu, já que o zagueiro estava ameaçado de ficar fora da partida. O jogador do Chelsea vinha se queixando de dores na panturrilha da perna direita, resquícios de uma lesão sofrida no dia 22 de janeiro.

O novato Dante também é outra novidade da seleção. O jogador de Bayern de Munique, que foi convocado pela primeira vez para este amistoso, venceu disputa com Miranda, que está em boa fase no Atlético de Madrid, e será titular. A outra opção do setor era Leandro Castán, ex-Corinthians e atualmente na Roma.

Felipão procurou orientar bastante os jogadores em relação ao posicionamento. O técnico se aproximava para passar instruções, já que, por causa do frio que faz na Inglaterra, acabou ficando um pouco rouco.

Desta forma, o Brasil deve começar o amistoso desta quarta com a seguinte formação: Julio Cesar; Daniel Alves, David Luiz, Dante e Adriano; Paulinho, Ramires, Ronaldinho, Oscar e Neymar; Luis Fabiano.

