O técnico Fred Hoiberg tem rodado bastante o elenco do Chicago Bulls neste início de temporada e isso tem dado boas oportunidades para o brasileiro Cristiano Felício, pivô reserva do time. Na noite de segunda-feira, 31, ele teve 22 minutos em quadra para pegar sete rebotes, marcar quatro pontos e ajudar a equipe a vencer o Brooklyn Nets por 118 a 88, em Nova York, e manter os 100% de aproveitamento, com três vitórias em três jogos.

Estadão Conteúdo

Felício volta a jogar bem e Bulls mantêm 100% de aproveitamento na NBA

Desde que chegou aos Estados Unidos, no começo da temporada passada, esse foi o terceiro maior tempo em quadra do brasileiro, que vem ganhando espaço na rotação. Ser titular, porém, ainda é complicado. Na vitória sobre o Nets, Jimmy Butler foi o cestinha, com 22 pontos, e Taj Gibson anotou outros 14. E o Bulls ainda teve Nikola Mirotic saindo do banco para marcar 16 pontos e colher 10 rebotes.

O mesmo sucesso não têm tido os brasileiros do Toronto Raptors. Na vitória apertada por 105 a 102 sobre o Denver Nuggets, em casa, segunda-feira à noite, novamente nem Lucas Bebê nem Bruno Caboclo foram utilizados. Eles ainda não estrearam na temporada. Enquanto isso, DeMar DeRozan segue brilhando. O astro marcou 33 pontos, contra 29 de Kyle Lowry. Com média de 35 por jogo, DeRozan é o terceiro maior cestinha da temporada.

Na classificação do Leste, o Raptors é o sétimo colocado, com duas vitórias e uma derrota, enquanto que o Denver, que quase reverteu uma desvantagem que chegou a ser de 19 pontos durante a partida no Canadá, tem campanha inversa no Oeste: ganhou uma, perdeu duas.

Na ponta do Leste, o Bulls tem a companhia do favorito Cleveland Cavaliers e do Atlanta Hawks, que chegou à terceira vitória seguida ao ganhar do Sacramento Kings por 106 a 95, com todos os titulares marcando pelo menos 11 pontos. Dwight Howard foi o cestinha, com 18. Tiago Splitter, seu companheiro de garrafão, ainda está machucado.

Outro invicto é o Los Angeles Clippers, que, assim como o Oklahoma City Thunder, têm campanha de três jogos e três vitórias no Oeste, ficando atrás só do San Antonio Spurs, também 100%, mas que já jogou quatro vezes. Na segunda-feira à noite, em Los Angeles, o Clippers fez 116 a 98 no Phoenix Suns, com 24 pontos de Chris Paul. Leandrinho, de volta ao Suns, jogou por 12 minutos e anotou nove pontos.

Confira os jogos desta terça-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers x Houston Rockets

Philadelphia 76ers x Orlando Magic

Indiana Pacers x Los Angeles Lakers

Miami Heat x Sacramento Kings

Detroit Pistons x New York Knicks

New Orleans Pelicans x Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves x Memphis Grizzlies

San Antonio Spurs x Utah Jazz

Portland Trail Blazers x Golden State Warriors

