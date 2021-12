Feirense terá novo treinador após jogo contra o Colo-Colo

Após uma mudança na comissão técnica ainda na pré-temporada, quando o técnico Tinho Damasceno virou auxiliar do treinador Edson Ferreira, o Feirense passará por nova troca.

Depois de um péssimo início de campeonato, com três derrotas e a lanterna do Baianão, Ferreira foi demitido do cargo. Além dos resultados, a Águia do Sertão ainda não marcou e amarga um saldo negativo de cinco gols.

O time de Feira de Santana foi para Ilhéus terça-feira, 25. Segundo o presidente do clube, Dilson Gamela, a equipe terá novo treinador somente após a partida desta quarta, 25, contra o Colo-Colo. O duelo no Estádio Mário Pessoa começa às 20h30.

Em outro jogo que completa a 4ª rodada do Campeonato Baiano, Serrano e Jacuipense se enfrentam em Porto Seguro. Será a primeira partida disputada no local após a aprovação do estádio pela FBF.

