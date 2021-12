Feirense perde em casa e se despede do Nordestão

Mesmo atuando diante da sua torcida, no Estádio Joia da Princesa, o Feirense perdeu por 1 a 0 para o Santa Cruz, na noite desta quarta-feira, 30, e acabou eliminado da Copa do Nordeste.

O resultado deixou a equipe baiana com apenas um ponto ganho em quatro jogos disputados, o que, por consequência, o impossibilita de alcançar o Campinense e o próprio Santa Cruz, que têm dez e nove pontos, respectivamente.

Também na noite desta quarta, o CRB perdeu em casa para o Campinense por 2 a 1 e parou com três pontos, na terceira colocação. O time alagoano tem chances remotas de classificação.

Será ele exatamente o adversário do time de Feira de Santana, às 16h do próximo domingo, 3 de fevereiro, no Joia da Princesa. O Feirense encerra a sua participação na próxima quarta-feira, 63, fora de casa, contra o Campinense.

