Feirense e Colo Colo buscam 1ª vitória no Baianão

Completando a segundao rodada do Campeonato Baiano 2016, o Feirense recebe o Colo Colo no Estádio Eliel Martins, em Riachão de Jacuípe, neste sábado, 13.

Após a derrota na estreia, a Águia do Sertão tenta marcar seu 1º gol e conquistar os primeiros pontos em 2016. Para a partida, a equipe de Feira de Santana conseguiu regularizar todos seus atletas e entra em campo com sua força máxima.

Situação parecida vive o Colo Colo, que regularizou mais cinco atletas para a disputa do Baianão. Na estreia contra o Conquista, o Tigre empatou em 0 a 0. Com um retrospecto de quatro vitórias para cada lado e um empate, as equipes se enfrentam a partir das 16h.

