Feira promove o MMA em shopping de Salvador

O Shopping Bela Vista recebe, entre os dias 2 e 11 de agosto, a Feira de MMA "Imperium MMA Fan Expo", que tem como objetivo aproximar os fãs e curiosos deste esporte que tem crescido em popularidade no Brasil nos últimos anos.

O evento terá a presença de atletas baianos Ednaldo Lula e Hugo Wolverine, contratados pelo UFC, além de Neilson Gomes, que disputou a segunda edição do reality show The Ultimate Fighter Brasil (TUF). O trio de atletas fará uma sessão de autógrafos com os fãs no sábado (10), a partir das 14h.

Entre as atividades da feira, estão previstas treinos abertos em um octógono com medidas oficiais, com direitos a presença de ring girls, as garotas que entram nos intervalos dos rounds das lutas. O octógono estará disponível para que os interessados conheçam e tirem fotos no local.

Também estão programadas "aulões" voltados para crianças e mulheres, numa área onde ocorrerão aulas diárias de boxe, muay thai, judô, capoeira, entre outras artes marciais. O visitante ainda poderá experimentar as "torres de pancada", equipamentos usados por atletas nos treinos, interagindo com atletas amadores nos treinos abertos.

Ainda completam as atividades uma exposição de fotos de lutas feitas pelo fotógrafo Pedro de Souza, além de videogames com jogos sobre o esporte.

