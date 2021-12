Feira de Santana sedia última etapa do baiano de ciclismo

A cidade de Feira de Santana, distante a 108 km de Salvador, irá sediar a 9ª etapa do Campeonato Baiano de Speed. A competição, que ocorre no próximo domingo, 7, irá encerrar o ciclo de disputas da categoria e definir os campeões baianos da temporada em 2014.

A etapa será disputada em circuito, na Av. Getúlio Vargas, e as largadas serão feitas por baterias, a partir das 7h. As inscrições serão feitas no dia e local do evento e a taxa de inscrição é de R$ 50 para todas as categorias, exceto veterano, feminino e júnior que não pagarão para participar.

De acordo com a Federação Baiana de Ciclismo, os atletas deverão levar os seus números dorsais, caso contrario, terão que pagar taxa no valor de R$ 20 por um novo número.

