Feira de Santana sedia Campeonato Baiano de Voo Livre

A cidade de Feira de Santana sedia neste fim de semana, 28 e 29, a primeira etapa do Campeonato Baiano de Voo Livre, que vai reunir cerca de 50 participantes dos estados de Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, São Paulo e Rio de Janeiro. O evento acontece no Morro de São José, no distrito de Maria Quitéria.

Entre os participantes esperados, está Sabiá, recordista brasileiro de saltos de paraquedas, que acumula mais de 14 mil saltos em sua carreira.

O evento é organizado pela Federação Baiana de Voo Livre e pela Associação Feirense de Voo Livre. Duas outras etapas serão realizadas nos municípios de Santa Teresina, dias 19 e 20 de outubro, e em Jacobina, entre 15 e 17 de novembro.

adblock ativo